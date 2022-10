“El fracaso será del entrenador, las victorias serán de todos”: José Mourinho

él el señalado y afirmó que "el éxito es de todos" pero "el fracaso será del entrenador".

"En todos los clubes de fútbol ocurre, no solo en el Real Madrid, el éxito es de todos y el fracaso es del entrenador. Pasa en casi todo el mundo, con excepción de algunas culturas diferentes, en las que los clubes son especiales y reconocen la figura del entrenador, su responsabilidad en lo bueno y en lo malo. Por eso estoy perfectamente tranquilo", destacó.

"Sé que el fracaso será del entrenador. El récord de cien puntos es del Real Madrid, pero no llegar a la final será mi fracaso", manifestó en rueda de prensa.

El técnico portugués señaló que la vuelta de semifinales ante el Borussia Dortmund "es el partido más importante en la historia del Real Madrid en los últimos diez años" y dejó un mensaje directo a sus jugadores: "Pensaba lo mismo antes del partido de Dortmund y lo jugamos como un amistoso".

Mourinho insistió en que tienen "algunas posibilidades" de superar la eliminatoria, pero sin mirar las matemáticas. Tampoco prestó mucha atención a la épica a la que apela el club para que la afición cree un ambiente mágico en el Santiago Bernabéu, y optó por dar prioridad al fútbol.

"Para mi es sólo fútbol. Noventa minutos por jugar, un partido en el que estamos perdiendo 1-4 y en fútbol es posible, pero el partido que hemos hecho en Dortmund ha sido demasiado malo para poder hacer un partido parecido y pensar que tenemos posibilidades de remontar", afirmó.

"En el campo tienes que disfrutar, no solo cuando estas ganando de cinco, sino cuando estas en una situación difícil. Ningún jugador saltó fuera del barco ni dijo que estaba lesionado. Todos quieren jugar. Es lo que me da confianza para afrontar el partido y esperanza para jugarlo. Es lo que me hace creer que es posible", añadió.

Mourinho desveló que su charla con los jugadores no ha sido de aspectos tácticos del encuentro, sino de motivación y para analizar el partido de Dortmund y señalar todos los errores.

"El discurso ya lo he hecho. Hablé con ellos un par de días después al partido y les he dicho todo. A partir de ahora no tiene nada significativo ni especial, lo importante era mi reacción en función del mal partido que hemos hecho en Dortmund", dijo.

En esta ocasión, Mourinho no facilitó el equipo que alineará en el Santiago Bernabéu, como hizo antes del duelo de ida, y dejó entrever cambios: "Estamos en una situación diferente. Podemos jugar con un sistema que normalmente no jugamos. Por eso no voy a decir nada".

El técnico luso desmintió que dijese a Jürgen Klopp, entrenador del Borussia Dortmund, que la próxima temporada vaya a dirigir al Chelsea inglés: "Mi futuro no depende de lo que ocurra mañana. Es una pena que la gente lea el periódico y después no lea las declaraciones del Klopp diciendo que él nunca dijo que yo me iba al Chelsea. No hablé con Klopp de mi futuro, es la verdad".

Mourinho dedicó elogios al Borussia Dortmund, equipo al que, ya en la fase de grupos, situó como uno de los favoritos: "Si a alguien no le sorprende es a mí, que desde el inicio de la temporada considero al Dortmund un candidato a ganar la competición. No es ninguna sorpresa que esté donde está. El equipo y el entrenador son buenísimos".

Aún así, aseguró que mañana no le preocupa el rival y sólo que su equipo no repita el mal partido de la ida. Y señaló el encuentro que jugaron los suplentes del Real Madrid en el derbi madrileño, ante el Atlético, como el ejemplo de actitud para buscar la remontada.

"Si en un partido no haces una falta al jugador que te mete cuatro goles y a Cristiano a los diez minutos ya le habían pegado cinco, algo falla. No quiero cosas ilícitas, pero sí agresividad mental. En ese sentido tenemos que ser mucho más equipo. Como en el Calderón, que fue un ejemplo de equipo compacto, unido y agresivo. Once jugadores trabajando por lo mismo, que saben sufrir y defender", resaltó.

Por último, aseguró que no siente "nada" al leer que el Real Madrid ha elegido a Carlo Ancelotti como próximo técnico, y subrayó que no tiene la impresión de que el de mañana vaya a ser su último partido de Liga de Campeones con el conjunto madridista. Con Efe