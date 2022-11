El interés del club fue importante: Federico Insúa, nuevo jugador de Millonarios

El nuevo jugador de Millonarios Federico Insúa pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de su integración y adaptación al plantel y de lo comprometido que se siente tras el interés de las directivas.

Publicidad

“Estoy sorprendido con la preparación física por el tema de la altura pero me siento bien y me estoy adaptando a los pasos correctos”, dijo.

Sobre su llegada al equipo embajador, Insúa manifestó que sigue apostándole a lo deportivo y que le agradan estos desafíos. “Para mí no es un paso más, llevo una línea en mi carrera y quiero seguir manteniéndola, la cual es tener un buen nivel”.

Publicidad

“Es un nuevo desafío en mi carrera, (Colombia) es el quinto país al que vengo a jugar y me pareció que después de lo que me pasó en independiente estaba bien salir. Me preparé para lo que venía y el interés de Millonarios fue importante porque me fueron a ver a Argentina y confiaron en mí. Quedé contento de poder estar en Millonarios”, puntualizó.