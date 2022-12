El pago que se me hizo fue por un trabajo por contrato con la FIFA: Platini

a "un pago desleal" por parte de la FIFA, ha afirmado que éste "se refiere al trabajo" que llevó a cabo "en virtud de un contrato" con la federación internacional.

El Ministerio Público de la Confederación Helvética ha abierto un proceso penal contra el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, por sospechas de gestión desleal y abuso de confianza, según anunció hoy la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía reprocha a Blatter "un pago desleal" de dos millones de francos (unos dos millones de euros al cambio de hoy) a Platini "en perjuicio de la FIFA". El dinero estaba destinado "supuestamente" a obras efectuadas entre 1999 y 2002. No obstante, el pago fue realizado en 2011, especifica la Fiscalía.

"Hoy he sido preguntado por las autoridades suizas para proporcionar información relativa a las investigaciones en curso de la FIFA. Siempre he estado abierto a cooperar con los órganos y autoridades pertinentes en su labor de investigación y por lo tanto he cooperado plenamente", afirma Platini.

"Con respecto al pago que se me hizo, quiero señalar que esa cantidad se refiere al trabajo que llevé a cabo en virtud de un contrato con la FIFA y ha sido un placer haber podido aclarar todas las cuestiones relativas al mismo con las autoridades", agrega.

Platini afirma que este viernes también ha "dejado claro a las autoridades suizas" que debido a que vive en Suiza está "disponible para hablar con ellas en cualquier momento para aclarar cualquier cuestión relativa a las investigaciones".

El proceso contra Blatter se abrió ayer, 24 de septiembre, y hoy miembros del Ministerio Público lo interrogaron en calidad de acusado. Los fiscales interrogaron a Platini en calidad de testigo.

EFE