El ‘Pecoso’ Castro supuestamente encaró e insultó a un hincha del Cali

Al parecer, en el último partido del onceno azucarero, el DT Fernando Castro encaró a un hincha que le recriminaba el desempeño del equipo cuando iba empatando con el Cortuluá.

El hecho ocurrió en el estadio 12 de Octubre, tras el segundo gol del Deportivo Cali, con el cual el equipo verde del Valle logró la victoria.

“Hay momentos en los que escucha tantas cosas de todos ustedes que no son ciertas. Yo he venido acá y la verdad me provoca agarrarme con todos ustedes. A trompadas o lo que sea” les comentó el DT a la prensa.

Y añadió que el solo habla con la prensa porque le toca más no porque le guste.

“Sabe cuál es la obligación que yo tengo: con un par de cadenas televisivas, por que pagan a la Dimayor los derechos de trasmisión y me toca por el convenio”, remató el volátil entrenador.

“Con todo respeto se los digo: ojalá yo pudiera hablar con los jefes de ustedes. Ustedes solo inventan e inventan y eso va aburriendo”, concluyó el ‘Pecoso’.