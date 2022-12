El triunfo ante Boca es más importante que el Mundial de Clubes: ‘Tano’ Pasman

‘Tano’ Pasman, el reconocido hincha y fanático de River Plate, estuvo en Blog Deportivo hablando sobre la final de Copa Libertadores que el cuadro de la banda cruzada le ganó este domingo a Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de España.

El ‘Tano’ se hizo famoso en el 2011 cuando River Plate jugaba su último partido en primera división. Durante ese doloroso encuentro para los aficionados del club ‘millonario’, el aficionado fue grabado por su familia mientras que se lamentaba por el descenso de su equipo.



"No lo puedo creer. ¡Nooooooo! Estamos en la B", fueron algunas palabras que hicieron famoso al ‘Tano’.



Sin embargo, la historia de este fin de semana fue diferente. Esta vez, el argentino gritó a rabiar junto a su familia, pero de felicidad, pues River Plate se coronaba campeón de la Copa Libertadores sobre su rival más grande.



“Esto va a quedar en la historia del fútbol por años”, dijo el argentino, recordando el gol del colombiano Juan Fernando Quintero, al minuto 109, y que cambiaba la historia del empate que se estaba firmando en el Bernabéu.

“Es un gol muy parecido a esos que hace Messi, a los que nos tiene acostumbrados Messi”, agregó.



‘Tano’ aseguró que “Quintero es un jugador distinto”, recordando que el colombiano no ha sido titular en el cuadro de la banda cruzada. Aseguró que “le falta tener más continuidad cuando juega los 90 minutos”, pero sigue siendo “desequilibrante cuando entra”.



River Plate aseguró su participación en el Mundial de Clubes que se vivirá en Abu Dabi desde el próximo 12 de diciembre. Sin embargo, para ‘Tano’ la victoria de este fin de semana “es más importante” que un posible campeonato frente al Real Madrid.



Como si fuera poco, recordó al ‘Tigre’ y el tiempo que jugó con la camiseta de River, destacando que Falcao le dio “unas alegrías enormes”.



"Pasarán 15 o 20 años y no me voy a olvidar de los goles de ayer", finalizó.