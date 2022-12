Elegir a España fue una decisión complicada, afirma Diego Costa

española, que fue una decisión "complicada" y aseguró que no supone que renuncie a Brasil.

Publicidad

"Ha sido una decisión bastante complicada por todo lo que es. Tu país en el que has nacido y el país que te lo ha dado todo, que es España", dijo Costa, en declaraciones a la página web oficial del Atlético.

"Lo miré, lo sopesé, lo correcto es jugar en España porque aquí lo he hecho todo. Todo lo que tengo en mi vida me ha sido dado en este país", añadió el delantero colchonero, de 25 años, que llegó al fútbol español en la temporada 2008/2009 cuando fichó por el Celta.

Publicidad

"Ha sido una decisión muy pensada, pero no ha sido una renuncia a Brasil porque tengo familiares en Brasil, es el país donde he nacido y es donde voy a vivir cuando deje de jugar al fútbol", afirmó Diego Costa, que el martes firmó ante notario un documento en el que mostró su decisión de jugar con la Roja.

Publicidad

"Espero que la gente lo entienda y lo respete porque es una decisión muy difícil", añadió.

"Creo que la gente lo entiende, en ningún momento he hecho una renuncia a Brasil, no lo veo así, no lo pensé de esta forma, simplemente aquí me siento valorado, he hecho toda mi carrera", insistió.

Publicidad

"Defender esa camiseta es un honor, es una cosa muy grande en la vida de un futbolista", consideró el artillero, actual mejor goleador de la Liga española con 11 tantos.

Publicidad

"A partir del momento que (el seleccionador español) Vicente del Bosque me convoque, que esté en la lista, que pueda jugar 5, 10, 15 minutos o lo que sea, voy a darlo todo porque así soy, en mi vida, siempre ha sido trabajar", dijo.

"En cualquier equipo en el que he estado, lo he dado todo y en la selección española voy a darlo todo porque es la selección campeona del mundo, la selección del país que me lo ha dado todo", concluyó el delantero del Atlético.

Publicidad

Costa podría ser la gran novedad de la lista que dará Vicente del Bosque de cara a los partidos amistosos que la Roja jugará noviembre, en particular el partido contra Sudáfrica el 19 en el estadio de Johannesburgo donde se coronó campeona del mundo en 2010.

Publicidad

El jugador añadió que solicitó a los responsables de la Roja que su llegada a la selección fuese aprobada por los jugadores: "Dejé muy claro a las personas que vinieron a verme que lo importante era el grupo, si el grupo está de acuerdo, si cree que la decisión era correcta para el bien del grupo, yo encantado".

Responsables federativos confirmaron a la prensa española que se consultó a los capitanes de la Roja qué opinaban sobre la incorporación de Diego Costa al equipo.

Publicidad

El martes por la noche, tras conocer la decisión del jugador, el seleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari desconvocó al goleador para los próximos partidos amistosos de la Seleçao y le criticó con dureza.

Publicidad

"Un jugador brasileño que se rehúsa a vestir la camiseta de la selección de Brasil en una Copa del Mundo, en su propio país, sólo puede estar automáticamente desconvocado", justificó Scolari.

"(Costa) le está dando la espalda a un sueño de millones de personas, el de representar a nuestra selección pentacampeona en una Copa del Mundo en Brasil", agregó el seleccionador.

Publicidad

Con AFP.