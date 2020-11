Eliminatorias Sudamericanas: Conmebol no disputaría fechas 3 y 4 sin sus principales figuras

El periodista argentino Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo que a fecha de este martes 3 de noviembre no se tiene claridad sobre la disputa de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas , previstas para el 12, 13 y 17 de este mes, pues la Conmebol no estaría dispuesta a que los clubes europeos no permitan la salida de sus jugadores por el avance de la pandemia del coronavirus en este continente.

Cabe precisar que las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias estarían en riesgo de disputarse con sus principales figuras por el nuevo ascenso de los contagios por coronavirus en las principales naciones de Europa y las medidas de confinamientos y cuarentenas en países como Inglaterra , España, Italia y Francia, entre otros.

Hoy nadie pone las manos en el fuego de que se vaya a jugar la fecha de Eliminatorias porque hoy se reunieron y dijeron que se juega la semana que viene y Conmebol no acepta que no les cedan a los jugadores. La postura de Conmebol es que sin jugadores no hay Eliminatoria aseguró Buscalia.

De acuerdo con lo dicho por el comunicador, la Conmebol no estaría dispuesta a la realización de las jornadas 3 y 4 del premundial sin sus principales figuras, quienes juegan en España, Italia, Francia e Inglaterra, países que están en jaque por el avance de la pandemia.

Así las cosas, las fechas de noviembre podrían no disputarse por el no permiso de jugadores estrellas de estos países europeos, como James Rodríguez , Neymar, Lionel Messi, Falcao García, Arturo Vidal, Roberto Firmino, Luis Suárez, Edinson Cavani, solo por mencionar algunos jugadores.

Por su parte, la Conmebol aseguró en un comunicado que aspectos operativos y logísticos de estos partidos fueron abordados por los miembros del Consejo del organismo con el fin de lograr un óptimo desarrollo de la competición.

La Selección Colombia disputará las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias ante Uruguay en Barranquilla y Ecuador en Quito.

Este es el comunicado de la Conmebol sobre la tercera y cuarta fecha de la Eliminatoria Sudamericana:

Entre el 12 y 17 de noviembre se disputarán los próximos partidos en Sudamérica en el camino rumbo a la Copa Mundial Catar 2022.

Los presidentes de las Asociaciones Miembro evaluaron también la conclusión de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores y el inicio de la CONMEBOL Sudamericana.

Los partidos se disputaron con normalidad y sin contratiempos, con el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. Fue destacado el hecho, además, de que los torneos internacionales de la CONMEBOL mantuvieron sus formatos y el alto nivel competitivo.

Asimismo, el Consejo analizó las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias, previstas para el 12, 13 y 17 de este mes. Aspectos operativos y logísticos de estos partidos fueron abordados por los miembros del Consejo, de forma a lograr un óptimo desarrollo de la competición.