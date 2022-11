En las circunstancias de 1995, me doparía otra vez: Lance Armstrong

El exciclista estadounidense Lance Armstrong aseguró que volvería a tomar sustancias prohibidas si se diesen las mismas circunstancias que le llevaron a doparse en 1995, según una entrevista hecha pública este lunes por la BBC británica.

El estadounidense reiteró que en la época en la que logró siete victorias en el Tour de Francia (de 1999 a 2005, un récord hasta que le desposeyeron de sus títulos) no era posible ganar la carrera más importante del mundo de manera limpia.

Preguntado si volvería a doparse, Armstrong admitió: "Si compitiese en 2015, no, no volvería a hacerlo porque creo que no debe hacerse. Si volvemos a 1995, cuando el dopaje estaba generalizado, probablemente sí lo haría".

"Cuando tomé aquella decisión, cuando mi equipo tomó aquella decisión, cuando el pelotón al completo tomó esa decisión, fue una mala decisión y tomada en un momento inoportuno", lamentó.

"Pero ocurrió y sé lo que ocurrió con aquello y lo que pasó con el deporte".

Armstrong, de 43 años, fue sancionado en 2012 a perpetuidad por la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) y se le retiraron todos sus títulos, entre ellos sus siete victorias en el Tour.

Después de haber negado durante años el haberse dopado, Armstrong, que sobrevivió a un cáncer testicular antes de lograr sus victorias en Francia, acabó admitiendo que hizo trampas en una entrevista con la popular presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en 2013.

Armstrong también aseguró que merece una reducción de la sanción, después de haber colaborado un par de veces con la Comisión Independiente para la Reforma del Ciclismo (CIRC, por sus siglas en inglés), un órgano creado por la Unión Ciclista Internacional para limpiar el deporte.

También reclamó que le devuelvan sus títulos en el Tour, ya que la ausencia de un ganador equivale a los años en los que la carrera no se celebró por las guerras mundiales.