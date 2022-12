En México hay periodistas que tienen el disfraz de payasos: Jorge Luis Pinto

prensa mexicana al asegurar que en ese país hay "payasos disfrazados de periodistas".

Al final de la única rueda de prensa que ha ofrecido en estos días, el estratega colombiano explotó ante la pregunta de un periodista mexicano de si Costa Rica había arreglado con Honduras para el 1-0 del viernes pasado, muy favorable para las pretensiones mundialistas de los catrachos.

Visiblemente molesto, y a veces con la voz entrecortada por el enojo, Pinto respondió que quienes piensen así en México "están supremamente equivocados".

"...he visto periodistas serios de México, como Ramón Fernández, que me los he encontrado en cinco o seis mundiales y jamás los oí hablar esas tonterías. Pero hay dos o tres periodistas, que son más bien payasos que tienen el disfraz de periodistas", enfatizó el timonel.

Para Pinto, tales insinuaciones son "una falta de respeto a un país" y agregó que, de todas formas, "ustedes (prensa mexicana) irrespetan a todo el mundo".

"Tienen que aprender a respetar", reiteró el colombiano, en declaraciones similares a las ofrecidas el fin de semana por el delantero costarricense Joel Campbell, quien aseguró que "México a veces se cree España".

Pinto prometió que para el encuentro contra México este martes, la selección tica saldrá con todo para ganar y así celebrar el tiquete obtenido a Brasil-2014, asegurado dos fechas atrás pero de visita en Jamaica.

"Va a ser un partido a muerte, vamos a dar todo, pero lo que le pase a México no es mi culpa", expresó.

Por su parte, el 'Tri' está en la cuerda floja de la clasificación, en cuarto puesto con 11 puntos. Dependiendo de los resultados del martes, podría desplazar a Honduras del tercer lugar que da pase directo al Mundial o, incluso perder esa cuarta plaza a favor de Panamá y quedar imposibilitado para el repechaje.

Sin embargo, el acceso a la repesca es la opción más fuerte, lo que le daría la posibilidad de disputar la última plaza para el Mundial en noviembre ante Nueva Zelanda.

EFE.

(Sígale la pista a la Selección Colombia y a las Eliminatorias Brasil 2014 en este enlace de Blu Radio).

