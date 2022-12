Enrique Peñalosa es un oportunista electorero: Ángela Robledo

hizo un llamado para que el ahora candidato de los verdes no acepte ningún tipo de coalición con Enrique Peñalosa.

“Yo he dicho que Enrique Peñalosa es un oportunista electorero. Él no busca a la ciudadanía sino cuando hay votos. No tiene nada nuevo qué ofrecerle a la ciudad. El eslogan de su campaña es 'Voy a hacer una campaña seria y alegre'. ¡Sea serio, señor Peñalosa! Y ojalá este verde no se le entregue en unos cuantos meses”, comentó.

Dijo que sí puede pensarse en alianzas con otras coaliciones pero no con Enrique Peñalosa.

Recordó que hace cuatro años fue él quien se unió con el expresidente Álvaro Uribe para lanzarse a la alcaldía, perdió las elecciones y le produjo un daño a la colectividad de los verdes.