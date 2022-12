Entrenar a Cristiano Ronaldo ha sido lo mejor de mi carrera: José Mourinho

que ha conocido en un equipo de fútbol.

Publicidad

"No conozco a ningún profesional mejor que él. Estar en un club con Cristiano Ronaldo es lo mejor que me podía pasar. ¿Por qué? Porque le dejaba salir delante de mí y rápidamente le abordaban, lo que me permitía pasar después tranquilamente", bromeó Mourinho en una entrevista que publicó este martes la revista France Football.

Con EFE.

Publicidad

Escuche estas y otras frases del mundo del deporte en Blog Deportivo.