Es un descuido que Santa Fe publique comunicado de agente que no existe: Pino

Luego de contar que el portero Camilo Vargas había estado en el hotel de Santa Fe cuando se enfrentó a Envigado, cobrando el dinero que le adeudan tras su transferencia, Alejandro Pino, editor de Golcaracol.com, aclaró este malentendido, pues lo tildaron hasta de “mentiroso” en redes sociales.

Publicidad

Debido a que el club ‘cardenal’ trinó en su cuenta oficial en Twitter que lo dicho por Pino Calad era falso y además publicaron un comunicado de Luis Gabriel Suárez , quien se identifica como agente de Camilo Vargas, en el que sustenta que la transferencia del portero se hizo correctamente, el periodista deportivo de BLU Radio aseguró lo siguiente:

“Camilo Vargas no tiene agente. Esta mañana tuve la posibilidad de conversar con altos directivos de Atlético Nacional y la respuesta es clara, todo lo que tenga que ver con Vargas es con Atlético Nacional; él no tiene agente. Me parece un descuido de quien maneja las redes sociales de Santa Fe porque publican un comunicado firmado por Luis Gabriel Suárez como agente autorizado. Él no puede hablar en nombre de Vargas porque no tiene ningún contrato”, se reafirmó Pino.

Publicidad

“Estuve investigando a este señor y es un personaje bastante curioso y no aparece registrado en la lista de agentes de la Fifa. En el contrato, porque tengo el contrato, no aparece la firma del agente, porque cuando firmó con Nacional no tenía agente”, agregó.