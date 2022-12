Es una lástima que en FIFA las decisiones las toman quienes nunca jugaron: Yepes

El excapitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes habló sobre el escándalo de corrupción que sacude a la FIFA y criticó que le órgano mundial no sea dirigido por futbolistas.

“La experiencia futbolística me dice que es una lástima que el fútbol en todo el mundo no tenga participación de la gente que lo jugó. Las decisiones las toman la gente que no jugó”, advirtió Yepes.

El exdefensa del equipo cafetero también habló sobre su vida después de dejar la Selección y lamentó que “hace rato que no tengo la oportunidad de hablar con (el técnico Néstor) Pékerman”.