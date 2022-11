Escuche la particular manera como Wilder Medina rechazó al Atlético Huila

Wilder Medina, a través de un mensaje de voz, manifestó a los directivos del Atlético Huila que no deseaba hacer parte del equipo para la presente temporada.

El delantero antioqueño estaría muy cerca de cerrar su contratación con el Atlético Bucaramanga, equipo al que preferiría vincularse por una cuestión netamente económica, según declaró.

“Gerardo Buenas tardes, cómo está. Para decirle que la verdad voy para otro lugar, me ofrecieron más dinero en otro lugar, me ofrecieron préstamo. La verdad quería disculparme con ustedes, allá no me iban dar ningún préstamo y yo necesitaba billete, yo se los dije a ustedes”, dijo Wilder en un mensaje de voz.

“Ya había ido primero a sacar los 500 para irme con ustedes, pero esta otra gente me ofreció más como le digo y la verdad lo que yo necesito es billete. A mí me disculpa, ahorita le digo al doctor Barrero también. Voy viajando para Bucaramanga para donde me voy, para que sepa. Apenas llegue allá le envió su dinero para que esté tranquilo. Mi dios le pague de todas manera por abrirme las puertas del Atlético Huila, bendiciones”, agregó.