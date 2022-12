Estar entre los ocho no me sabe a mucha cosa: Julio Comesaña

Julio Comesaña, asesor del Junior de Barranquilla, aseguró que estar entre los ocho de la liga no es certeza de que estén clasificados.

“Estar entre los ocho no me sabe a mucha cosa, porque hoy está y mañana no. A mí me gustaría decir que estamos ya clasificados, seguimos luchando para que ojalá se consiga rápido”, manifestó.

Este jueves en la noche Junior y Uniautónoma se enfrentan por segunda vez, desde que el equipo universitario ascendió en el fútbol profesional colombiano.

Luis Narváez, de los ‘tiburones’, volverá a las canchas luego de pagar una fecha de suspensión.