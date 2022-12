Estos son los premios que obtendrán los ganadores de la nueva temporada de F1

Ferrari: La escudería Italiana recibirá US$ 175 millones si es campeón , $ 72 millones si finaliza en el 2015 en tercera posición,Es el equipo más legendario de la Fórmula 1, por ello es la escudería con más beneficios.



Pilotos: Sebastián Vettel de Alemania y Kimy Raikonnen de Finlandia.



Red Bull Racing: El equipo austriaco obtendrá US$ 170 millones de premio, han ganado los últimos cuatro torneos de constructores y de pilotos.



Pilotos: Daniel Ricardo de Australia y Daniil Kvyat de Rusia.



Mercedes: La escudería Alemana es la máxima favorita para ser campeona en este año y si lo logra recibirá US$ 92 millones de dólares por ser campeón, el director de este equipo es el legendario Niki Lauda.



Pilotos: Lewis Hamilton de Inglaterra y Nico Rosberg de Alemania.



McLaren: El equipo Británico donde participo el colombiano Juan Pablo Montoya , si logra el primero lugar recibirá US$ 74 millones.



Pilotos: Fernando Alonzo España y Jeisson Button de Inglaterra.



Lotus: Esta escudería inglesa, espera ser campeona para logar una bonificación de US$ 65 millones.



Pilotos: Pastor Maldonado de Venezuela y Romain Grosjean de Francia.



Force India: US$ 59 millones. Será el premio para el equipo indio basado en Silverstone si culmina en la sexta posición.



Williams: US$ 56 millones. El equipo fundado por Sir Frank ha tenido una temporada decepcionante, pero es considerado entre los históricos o más ganadores: US$ 9 millones por participar y US$ 47 adicionales si finaliza en la novena posición.



Sauber: US$ 53 millones. El equipo suizo ha tenido serias dificultades económicas en la temporada y fue capitalizado por un fondo de inversión ruso. Su piloto estrella, Nico Hülkenberg, rescindió su contrato por incumplimiento por parte de la escudería. Se asegura ese monto si es séptimo en 2013.



Toro Rosso: US$ 50 millones. La segunda escudería de Red Bull, basada en Italia, obtendrá este premio si finaliza en la octava posición.



Caterham: US$ 40 millones. Se entiende que para ganar este premio por cerrar la temporada en la décima posición es además necesario haber finalizado entre los 10 primeros, al menos 2 veces, en los últimos 3 años.