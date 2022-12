Estoy convencido de que voy a volver a caminar: Alexis Viera

piernas, paralizadas a causa de tres disparos de bala que recibió el pasado mes de agosto durante un intento de robo en Colombia.

"Estoy convencido de que voy a caminar, eso no me lo saca nadie de la cabeza, esta semana avancé en los ejercicios de rehabilitación y la marcha me salió muy bien", manifestó el jugador.

El arquero del Dépor FC de la segunda división de Colombia, país en el que está siguiendo la rehabilitación, expresó su esperanza de volver a caminar "en diciembre o en enero" y agradeció todo el apoyo que está recibiendo desde Uruguay.

"Me siento orgulloso y también me da responsabilidad para salir adelante y más motivación de la que ya tengo para recuperarme", dijo al respecto de las expresiones de ánimo que le llegan desde su país natal.

El jugador publicó el martes un vídeo en la red social Twitter en el que aparece pateando un balón con la pierna derecha como ejercicio de recuperación.

Viera, de 37 años, recibió tres disparos durante un asalto el pasado 25 de agosto en la ciudad de Cali. Dos proyectiles impactaron en su espalda y uno de ellos le tocó la médula espinal y le ha provocado parálisis en las piernas.

Después de haber sido operado quirúrgicamente en dos ocasiones, el 30 de septiembre recibió alta médica y salió del hospital en una silla de ruedas y sin movilidad en sus piernas.

EFE