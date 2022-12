Fábregas confía en que el Chelsea recuperará "la confianza perdida"

El centrocampista español del Chelsea Cesc Fàbregas, autor el miércoles del cuarto gol de su equipo en el triunfo 4-0 sobre el Maccabi Tel Aviv, ha asegurado que confía en que el triunfo en Champions sirva para "iniciar una buena racha y recuperar la confianza perdida".



"Conseguimos una victoria importantísima", dijo Fàbregas, en unas declaraciones que recoge hoy la web del club. "Necesitamos que el Chelsea juegue así cada fin de semana, y esperamos que esto marque el inicio de una buena racha en la que recuperemos la confianza perdida".



El conjunto del suroeste de Londres, que solo ha ganado uno de los cinco encuentros disputados en lo que va de temporada en la liga, se reencontró con la victoria anoche en Stamford Bridge, en un partido en el que goleó al Maccabi Tel Aviv con tantos de Willian, Oscar, Diego Costa y el propio Fàbregas.



"No hemos empezado el curso como hubiéramos deseado, y cuando ves al Chelsea tan abajo en la clasificación (decimoséptimo) tienes que fijarte bien para ver si es cierto", explicó el internacional español.



"Creo en mí más que nadie. Todos tienen dudas cuando las cosas no salen y no logras los resultados que buscas. Pero llevo jugando muchos años a esto para no preocuparme por ese tipo de cosas", agregó Cesc.



Los pupilos de José Mourinho, a dos puntos de los puestos de descenso, se miden en la sexta jornada de la Premier con sus vecinos del Arsenal, en el derbi más destacado de la capital británica.



"Tenemos un partido importante el sábado y no podemos relajarnos después de la victoria de ayer. Necesitamos otro triunfo", afirmó el centrocampista catalán, antiguo jugador de los 'gunners'.



"Es un derbi de Londres, sabemos que el Arsenal es un gran equipo, y es un encuentro que tenemos que ganar. Será complicado, pero debemos llevarnos el triunfo", sostuvo Fàbregas.



EFE