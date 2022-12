Falcao podría ser titular con el Manchester United ante el Chelsea

Gran favorito al título, el Chelsea (1º) se enfrentará al Mánchester United (3º), en el primero de sus tres partidos clave (Arsenal y Liverpool) por el título, en una 33ª jornada de Premier League rota por las semifinales de la FA Cup.



Próximo a su quinto título de campeón, el primero desde 2010, el líder inicia ante el Manchester United, tercero a 8 puntos, un camino al título salpicado por otros dos duelos de categoría ante Arsenal y Liverpool en las próximas tres semanas. Lea también: El derroche de habilidad de Pogba con tan solo 15 años en el Manchester United



Con el delantero hispano-brasileño Diego Costa lesionado y la duda del francés Loic Remy, será el marfileño Didier Drogba el encargado de disipar las preocupaciones 'blues'. Invictos desde hace 13 partidos, siguen sin convencer a los críticos pese a encadenar la tercera victoria consecutiva el pasado sábado ante el QPR en el minuto 88.



Enfrente, los Diablos Rojos en plena racha. Tras la demostración de fuerza ante el Manchester City, vienen de conseguir seis victorias consecutivas y tienen en mente la visita del Arsenal en la penúltima jornada, para alzarse con la segunda plaza en detrimento de los Gunners.



El técnico holandés Louis van Gaal, que no tiene ningún motivo para alterar lo que funciona, deberá 'inventarse' una nueva defensa debido a la plaga de bajas que tiene: Michael Carrick, Phil Jones, el argentino Marcos Rojo, el holandés Daley Blind, además del norirlandés Jonny Evans, suspendido de larga duración. Por lo que, Wayne Rooney podría bajar al centro del campo y dejar la punta de ataque al colombiano Radamel Falcao, lo que sería una titularidad casi inaudita. Lea también: Ibrahimovic llamó a Francia "país de mierda” y ahora se enfrenta sanciones



Después del batacazo de la semana pasada en Old Trafford, el City, cuarto con 61 puntos, saca cuatro puntos al Liverpool (5º) en la lucha por los puestos de Champions. El conjunto del chileno Manuel Pellegrini recibe el domingo al peligroso West Ham (9º).



Para añadirle más tensión a este final de temporada, después del anuncio del técnico Jürgen Klopp (dejará el Borussia Dortmund a final de temporada), son muchos los rumores que sitúan al alemán en el puesto de Pellegrini el próximo año.



El año 2015 está siendo catastrófico para los Citizens con seis victorias en 17 encuentros. Además, el conjunto celeste perdió, probablemente para toda la temporada, a su capitán, el belga Vincent Kompany. Lea también: Van Gaal afirma que no humilló a Falcao por alinearlo con reservas del United



La única buena noticia es la lucha del delantero argentino Sergio Agüero por el trofeo de máximo goleador de la Premier League. El 'Kun' lleva 19 goles, los mismos que Harry Kane (Tottenham) y Diego Costa.



Debido a las semifinales de la FA Cup, los encuentros de Arsenal y Liverpool correspondientes a la 33ª jornada se disputarán en otra fecha. El Hull-Liverpool, el 28 de abril, y el Arsenal-Sunderland, el 20 de mayo.



