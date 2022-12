Fuerza pública no permitirá que guerrilla regrese a Montes de María: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo , desde Sincelejo aseguró que ante la amenaza de que grupos al margen de la ley como las Farc regresen a la región de los Montes de María, para realizar sus operaciones, la fuerza pública estará atenta para garantizar que la zona se mantendrá en paz.

“Podemos asegurarle a nuestra gente de Sucre que nuestra fuerza pública, que el Estado colombiano de ninguna manera permitirá que una región como los Montes de María, que tanto padeció estos grupos violentos, vuelva a vivir esta situación. Todo el esfuerzo para rechazar las pretensiones para incursionar en la zona”, indicó el ministro.

Además resaltó la labor de los defensores de derechos humanos en esta zona que sufrió graves consecuencias por causa del conflicto armado.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En diálogo con Blu Radio, el almirante en retiro Gabriel Arango Bacci denunció amenazas de muerte en su contra luego que denunciara falsos testigos en torno a las acusaciones por tráfico de drogas en las que se vio implicado.

-El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, informó que hasta el momento no han recibido ninguna petición por parte de un particular o persona jurídica para realizar una séptima papeleta sobre el proceso de paz. Dijo que la decisión de hacerla o no debe ser tomada 15 días antes del primero de octubre.

-El presidente Barack Obama denunció el "caos" causado por las armas de fuego en Estados Unidos e hizo un llamado a su país a iniciar una verdadera reflexión sobre este tema ante miles de personas reunidas durante el elogio fúnebre que hizo del pastor negro abatido en la masacre de Charleston.