Gaviria pide que le concedan facultades especiales a Santos en diálogos de paz

El expresidente César Gaviria señaló, en su visita a Medellín, que al presidente Juan Manuel Santos se le deben conceder facultades especiales de cara a los diálogos de paz, especialmente en temas como justicia transicional y la capacidad de decretar un cese al fuego, al calificar esto como un problema prioritario que hay que resolver para avanzar.

“En muchos frentes necesita facultades. En materia de justicia transicional, porque los no combatientes no están incluidos, porque los temas de máximos responsables son complicados en las Fuerzas Armadas. Se necesita avanzar en los temas de representación política, se necesita una norma legal para crear la Comisión de la Verdad. El presidente hoy no puede decretar cese al fuego ni puede concentrar tropas, como ha estado hablando el expresidente Uribe”, expresó.

El ex mandatario insistió en que la elección de octubre se debería utilizar para que los colombianos dejen ver su punto de vista sobre el proceso de paz, por lo que manifestó que apoya la propuesta del senador Antonio Navarro Wolf de crear una Séptima Papeleta en las próximas elecciones. (Lea también: Nueve meses es suficiente para un acuerdo en 2 puntos que faltan: Navarro Wolff )

“Yo siempre he creído que la elección de octubre se debe utilizar para impulsar el proceso de paz y para que los ciudadanos se pronuncien sobre él. Tengo simpatía por la propuesta de Navarro de que haya una papeleta y la gente se pueda pronunciar”, manifestó.

César Gaviria dijo también que es crucial pensar cómo resolver este problema, teniendo en cuenta las propuestas de los senadores Antonio Navarro y Claudia López, para que se pueda plantear un itinerario que no sea de tiempo indefinido, porque asegura que el clima que hay actualmente en el país tampoco permite avanzar en el proceso de paz.