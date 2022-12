Gobierno declaró fin de la epidemia del chikunguña

Luego de casi un año de la presencia del virus del chikunguña, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró el cierre de la epidemia de este virus que afectó a 439 mil personas en 712 municipios del país.

“Tenemos una caracterización exhaustiva y un monitoreo continuo, haciendo del país un ejemplo para la región de Las Américas. La misma Organización Panamericana de la Salud hizo un seguimiento por ser Colombia el primer país continental en reportar los datos de manera clara, concisa y oportuna”, dijo el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez.

El funcionario indicó que expertos de México, del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Atlanta, de Perú y otros países de Latinoamérica, analizaron la manera cómo las autoridades de salud del país afrontaron el virus para crear las estrategias en sus respectivas regiones.

“En total, durante 2015 tuvimos 334.429 casos en 712 municipios de los 951 que se encuentran en la zona de influencia del vector aedes aegypti. Desde la semana epidemiológica 13 inició un descenso sostenido hasta reportar 1.625 casos de la enfermedad en la semana 35 de 2015”, destacó Ruíz.

Los municipios más afectados con número máximo de casos fueron Cali, Cúcuta, Neiva, Cartagena, Villavicencio, Sincelejo, Ibagué, Montería, Barranquilla, Girardot, Cartago, Palmira, entre otros.

Ruíz reiteró que el chikunguña es una enfermedad que no repite. “La fase endémica aún no está determinada porque hasta la fecha no existe el reservorio del virus como sí sucede en África. Eventualmente se podrían presentar brotes extendidos”, agregó.