Gobierno no aceptará “chantajes” de Farc sobre impunidad y dejación de armas

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que el Gobierno no aceptará chantajes por parte de las Farc, por lo que llamó a un cambio en su actitud.

Eso no quiere decir que el Gobierno aceptará una especie de chantaje por parte de las Farc, que dice: si usted no me garantiza la impunidad yo no voy a dejar las armas. Eso no lo va a tolerar el Gobierno ni mucho menos la sociedad, y esas es la actitud de las Farc pues no vamos a llegar a un acuerdo”, dijo Jaramillo.

Sin embargo, rescató que el grupo guerrillero, con dificultad, ha puesto de su parte y les pidió más gestos de paz.

Por su parte, el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, valoró el envío de un grupo de 60 víctimas a La Habana tras resaltar su derecho a la verdad y a la reparación, pero sobre todo a la necesidad que tienen de asegurarse de que no van a volver a vivir episodios similares.

“La justicia no debe ser un impedimento para la paz, es por el contrario un socio absolutamente esencial para ella. Desde luego este paralelo entre paz y justicia si presenta una serie de desafíos para aquellos que negocian la paz. Claramente en el mundo de hoy los acuerdos de paz deben satisfacer las normas internacionales”, dijo Annan.

Agregó que la impunidad es inaceptable en un eventual proceso de paz y que la justicia deberá ir de la mano de los estándares que establece la normativa internacional.