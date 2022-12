¿Hay campaña en contra de James de los medios en España?

En el programa deportivo El Chiringuito de Jugones, periodistas de gran importancia en España debatieron las razones por las que el volante colombiano no es tenido en cuenta por el técnico francés Zinedine Zidane.



Además, se refirieron a si hay o no una campaña mediática en el país ibérico para desprestigiar a James Rodríguez y preparar forzar una salida del Real Madrid.



Asimismo, los tertulianos del programa tuvieron ideas enfrentadas sobre si hay filtraciones intencionadas por parte del club o no y si estas podrían recalar en la salida del colombiano del conjunto merengue.



Cabe resaltar que el equipo periodístico de está compuesto por periodistas que defienden diferentes equipos como el Real Madrid, Barcelona, entre otros. El programa es dirigido por Josep Pedrerol.



Publicidad

.