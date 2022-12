"Hay que dar la cara e intentar estar mejor": Iniesta

Andrés Iniesta salió al paso de las críticas tras la derrota del Barcelona ante el Athletic en San Mamés.

"Esto es una carrera y hay que dar la cara e intentar estar mejor", puntualizó el jugador.

"Soy una persona que no me gustan los extremos y tanto en lo bueno como en lo malo me gusta ver las cosas con perspectiva y con equilibrio. A veces las cosas no salen como uno quiere, no por falta de nada, sino por circunstancias que no lo permiten", dijo Iniesta, ganador del premio al 'mejor centrocampista ofensivo' de la pasada campaña en los premios de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

El futbolista azulgrana hizo estas declaraciones un día después de que el Barcelona cayera derrotado frente al Athletic de Bilbao (1-0), en lo que ha significado la segunda derrota consecutiva del equipo tras la sufrida la pasada semana en Liga de Campeones ante el Ajax (2-1).

"El equipo lo hizo bastante bien durante muchas fases del partido, pero perdimos. Eso quizá se queda en la retina de lo demás, pero no hay ni un ápice de confianza menos que hace dos semanas. Esto es una carrera, y cuando las cosas no vienen bien, hay que dar la cara e intentar estar mejor", añadió.

"Hay preocupación cuándo se pierde pero se intentan corregir las cosas. A nadie le gusta perder, hacer las cosas mal o menos bien, pero hay que tener la confianza de que lo que estamos haciendo tiene mejora y que queda por delante todo lo bueno", señaló.

"En un juego de equipo hay cuestiones de todos y eso es lo que hay que mejorar, porque nunca se llega a un techo y desde la posición que tenemos, tanto en Liga como en Liga de Campeones, hay que trabajarlo. Si el equipo se caracteriza por algo es por la solidaridad, el carácter y porque a nadie le gusta hacer las cosas mal", concluyó.

EFE