Hay que seguir adelante, perseverando en alcanzar la paz: Santos

Durante la celebración de los 45 años de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el presidente Juan Manuel Santos manifestó que muchas veces le advirtieron que hacer la paz es difícil y que a veces se desanima cuando se presentan los atentados de la guerrilla. Sin embargo, aseguró que los campesinos no merecen otros 50 años de violencia.

“Ha sido un proceso difícil, me lo advirtieron, me dijeron: ‘no se meta en eso, hacer la paz es muy difícil, siga haciendo la guerra”. Pero no, porque sé que es lo correcto y los obstáculos han sido grandes y son grandes, son complejos pero hay que seguir adelante, perseverando”, dijo el mandatario.

“Y esa gasolina, ese ánimo hay que revivirlo de vez en cuando porque les confieso que muchas veces cuando uno ve esos ataques terroristas, cuando uno va a Tumaco y ve esa contaminación, a veces se desanima. Pero vengo a estas reuniones con la gente que más ha sufrido o hablo con las víctimas y me llena el espíritu de pasión para seguir adelante”, agregó.