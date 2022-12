Hernán Torres fue sancionado con cinco fechas por usar ‘lenguaje ofensivo’

El técnico del Deportivo Independiente Medellín, Hernán Torres, fue sancionado por la Dimayor con cinco fechas por emplear “lenguaje ofensivo y grosero” contra el árbitro Gustavo Murillo, quien lo expulsó del partido que se jugó ante Junior en la fecha 17 de la Liga Águila.

Según el boletín de la Dimayor, Torres además fue multado con 3 millones 221.750 pesos por la misma acción, y haber “realizado conductas de provocación al público”.

“De acuerdo con lo consignado en el informe arbitral, el señor Hernán Torres fue expulsado en el minuto 65 del partido, por “dirigirse al árbitro de forma grosera, amenazante y ofensiva con palabras como “sos un bellaco, no la tenés montada, siempre que vienes a Medellín nos pitas mal, sos descarado tramposo, mira la gente que vino al estadio, respétalos al menos a ellos, no los robés”. Además, ingresó al terreno de juego y con gestos me señalaba para que el público la cogiera conmigo””, dice el comunicado.

Esta sanción abre el debate de si el técnico del equipo debe estar presente la raya durante los encuentros, o deben mantenerse al margen.