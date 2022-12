Jesurún habla sobre los “4 y hasta 5 cambios” que tendría Colombia ante Brasil

El presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún, habló desde Santiago de Chile con Blu Radio y pronosticó lo que será el partido de la selección Colombia frente a Brasil este miércoles a las 7:00 de la noche, hora colombiana.



“Estamos muy optimistas, muy confiados, nuestra Selección tuvo un muy mal paso el domingo anterior, eso no se puede negar, pero muestra que la calidad está intacta”, manifestó Jesurún. (Lea también: Colombia se juega algo más que la vida en la Copa América ante Brasil )



Además, habló sobre los cambios tácticos que se rumora, el técnico Néstor Pékerman haría para enfrentar a Brasil.



“Se ha especulado mucho, la gente aspira a tres, cuatro o cinco cambios, no sé, tenemos un sabio, un hombre que nos ha dado resultados que es el profe Pékerman, nadie más que él conoce a su Selección y a sus jugadores, entreguémosle a él toda la confianza de que retoque el equipo de la manera que considere pertinente”, finalizó. (Lea también: Derrota ante Venezuela no cambia nada, Colombia es un rival complicado: Dunga )



En entrevista con Mañanas BLU, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano destacó “el esfuerzo del cuerpo técnico de levantarle la parte emocional, levantarles el ánimo da resultados y ha sido tradición e histórico que Colombia cuando se enfrenta ante los equipos más grandes juega bien”.