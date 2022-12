Juan Fernando Quintero no se iría a Brasil y continuaría en FC Porto

A pesar de recibir varias propuestas procedentes del fútbol brasileño, el colombiano Juan Fernando Quintero preferiría continuar como jugador del Porto de Portugal, club en que no ha tenido continuidad ni se ha podido destacar como la figura que la prensa colombiana espera que sea.

Publicidad

“Llevo alrededor de 1 mes en trabajo de recuperación, en trabajo de campo llevo 10 días y esperando lo que va a ser el futuro personal”, dijo a propósito de la recuperación de una lesión que lo alejó hace poco más de un mes de la selección Colombia y la Copa América en Chile.

“Con la gente de Porto vivo muy agradecido desde que llegue, siempre me han mostrado cariño desde el presidente. Vamos a ver qué pasa, me puedo ir como puede que no; uno no está para decir eso”, afirmó respecto a su futuro inmediato.

Publicidad

Quintero, quien ha pasado por las filas del Envigado FC y Atlético Nacional en Colombia, dio el salto al fútbol europeo a mediados de 2012, cuando fue cedido y posteriormente contratado por el entonces recién ascendido a la Serie A de Italia Delfino Pescara, que vendió su ficha al Porto por 7 millones de euros en julio de 2013.