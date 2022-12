Justicia transicional es insuficiente como está planteada actualmente: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que como integrante de la Comisión Asesora de Paz, expresa su preocupación sobre la actual situación del proceso de paz y los hechos terroristas cometidos por las Farc en los últimos días. (Lea también: Sectores políticos presionan al presidente Santos para acabar proceso de paz )

De igual manera, hace una serie de reflexiones en el tema de la justicia transicional que será implementada de darse un acuerdo de paz con esta guerrilla.

“Si por lograr el acuerdo de paz con las Farc sacrificamos la justicia reclamada por la sociedad aceptando que la justicia solo alcance hasta donde la paz lo permita, las víctimas y la sociedad quedaría con la sensación de un acuerdo injusto y esto haría que el perdón fuese insuficiente y la paz seria irreal”, manifestó.

Pastrana en la carta le propone al presidente pensar en una ley que estipule que la flexibilidad de una justicia transicional no se concederá para los delitos después de una fecha determinada.

“Esta fecha no puede ser posterior a la firma de un acuerdo de paz”, dice la misiva.

También asegura que no está de acuerdo con la propuesta del expresidente César Gaviria la cual busca incluir en la justicia transicional a los no combatientes “el indulto propuesto para los no combatientes no es sano, ni viable y tampoco se acoge a el principio de igualdad. Si un ciudadano financio a grupos ilegales o pacto con ellos apoyo político debe ser juzgado bajo el sistema ordinario de justicia”.

Frente al tema del blindaje para las Fuerzas Militares de cara al posconflicto, el expresidente dice que “a ellos hay que darles solo palmaditas en la espalda y agradecimientos. Hay que darles todas las seguridades institucionales nacionales internacionales para que estén protegidas por sus actuaciones legítimas”.

El exmandatario colombiano le dijo al presidente Santos que espera que con este reflexiones se aporten ideas para encontrar caminos que se tenga un buen proceso de paz.