Juventus, a un triunfo de su sexto título seguido en liga de Italia

El Juventus afrontará este sábado el derbi con el Torino en una jornada en la que cuenta con la posibilidad de conquistar matemáticamente su sexto título liguero seguido, para lo que debe ganar a su eterno rival y que el Roma, segundo clasificado, no consiga los tres puntos el domingo en su visita al Milan.



La "Vecchia Signora" cuenta con una ventaja de nueve puntos sobre los romanos a falta de cuatro jornadas para que concluya el campeonato, por lo que incluso podría valerle un empate ante el Torino, aunque en ese caso el Roma debería perder en el duelo de San Siro.



Tras ganar 2-0 en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Mónaco y clasificarse para la final de la Copa Italia, el Juventus busca sellar ya el primer título del año para centrarse completamente en la lucha por los otros dos trofeos.



Sin embargo, el Roma tratará de retardar la fiesta de los turineses ya que, tras perder el derbi ante el Lazio en la anterior jornada, no puede permitirse otro tropiezo si quiere defender su segunda plaza de la presión del Nápoles, que está a un punto de distancia.



La inercia está a favor del cuadro napolitano, que triunfó en el campo del Inter de Milán el pasado domingo y que abrirá la trigésimo quinta jornada el sábado con un duelo accesible contra el Cagliari, lo que podría permitirle superar momentáneamente a los romanos.



El Lazio, cuarto clasificado, y el Atalanta, quinto, se medirán ante el Sampdoria y el Udinese, respectivamente, y tratarán de dar otro paso hacia la clasificación directa para la próxima Liga Europa.



El club de Bérgamo está siendo quien hasta ahora jugó el mejor fútbol de Italia y, liderado por las catorce dianas del argentino Alejandro "Papu" Gómez, cuenta con un margen de cinco puntos sobre el Milan, sexto.



La quinta posición tiene particular importancia ya que permite disputar sólo la última fase previa para acceder a la Liga Europa, mientras que la sexta posición conlleva empezar las eliminatorias previas a finales de julio, lo que puede complicar preparación para la temporada.



La sexta plaza está actualmente ocupada por el Milan, con el Inter que le persigue a tres puntos de distancia: los "nerazzurri" solo consiguieron dos puntos en los últimos seis partidos y buscarán volver a la senda del triunfo en el campo del Génova.



Todavía cuenta con unas opciones de alcanzar esa posición también el Fiorentina, que está a cuatro puntos del Milan y se medirá con el Sassuolo.



Las últimas cuatro jornadas serán determinantes también por la lucha por la permanencia de Crotone y Empoli, con el primer equipo citado que consiguió once de los últimos quince puntos disponibles y que se situó a cuatro puntos del cuadro toscano, decimoséptimo.



El Crotone visitará el campo del Pescara ya matemáticamente descendido de categoría mientras que el Empoli recibirá al Bolonia con la obligación de conseguir puntos y de arrestar el intento de remontada del club calabrés.