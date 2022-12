fecha.

El sábado jugarán Alianza Petrolera vs. Santa Fe (3:30 p.m.), Patriotas vs. Boyacá Chicó y Cali vs. Once Caldas (5:30 p.m.) y Nacional vs. Huila (8:00 p.m.).

El domingo lo harán Itagüí vs. Cúcuta y Junior vs. Envigado (3:15 p.m.), Millonarios vs. Equidad y Tolima vs. Medellín (5:30 p.m.).