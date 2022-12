"La mano floja me ha permitido ganar tres Champions": Carlo Ancelotti

la afición blanca el pasado fin de semana y aseguró con ironía que su "mano floja" a lo largo de su carrera le permitió ganar tres Ligas de Campeones.

Así salió al paso el técnico italiano cuando fue cuestionado en la víspera del choque ante el Athletic por su supuesta falta de mano dura con la plantilla del Real Madrid, que el domingo pinchó contra el Villarreal tras empatar 1-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

"Me siento respaldado por el club desde el primer día que estoy aquí. En este sentido no tengo problema. Por otra parte, creo que he tengo mucha experiencia con la mano dura. Todos los años desde que empecé, cuando habían problemas, me preguntaban eso. La mano floja me ha permitido ganar tres 'Champions'", explicó.

Silbado por los aficionados madridistas cuando cambió a Isco Alarcón por Asier Illarramendi a falta de 16 minutos para el final del encuentro frente al Villarreal, desveló que no se arrepiente de aquel cambio y dijo que era necesario para dar "equilibrio" a su equipo.

Ancelotti declaró mantener la "confianza" en sus jugadores y dejó claro que el Real Madrid se encuentra en un momento "importante" de la temporada con muchos partidos importantes en el horizonte (se enfrentará mañana al Athletic, luego al Schalke 04, después al Levante y el 22 de marzo al Barcelona en el Camp Nou).

"Tenemos ventaja en la Liga, estamos bien posicionados en la Copa (Liga de Campeones). Tengo confianza total en este equipo, que ha ganado muchos títulos el año pasado, lo ha hecho muy bien, tengo confianza total y estoy convencido de que vamos a hacer muy buena temporada al final", señaló.

Asimismo, manifestó que ha vivido esta semana con normalidad pese a las críticas que ha recibido el conjunto merengue y aclaró que ha visto estos días a unos jugadores que han trabajado "bien" para el partido de mañana.

"La crítica, tengo costumbre, no es la primera semana que tengo críticas y no será la última. Esto no cambia la actitud en este equipo", comentó.

"Cada partido tiene su historia, Algunos empiezan bien, otros un poco menos, sin intensidad cien por cien porque se piensa que se va a arreglar igualmente. Pasa en el fútbol. Tenemos las ganas de empezar todos los partidos bien, con intensidad. No siempre lo logramos. El partido de mañana va a ser de una intensidad muy alta, presionan muy bien y lo necesitamos. Los jugadores lo van a intentar hacer", agregó.

Sobre si el Real Madrid ha perdido eficacia goleadora en los últimos partidos, esgrimió como causa que sus jugadores no están jugando rápido desde atrás y que hay una mayor "dificultad" de buscar oportunidades cuando los rivales están "compactos".

También habló sobre Lucas Silva y Asier Illaramendi. Para el entrenador blanco, la diferencia de poner a uno u a otro radica en pequeños detalles.

"Puede ser que el primer partido de Lucas lo hizo bien. Jugó porque estaba más fresco, después del partido del Schalke me gustó la interpretación del partido de Lucas Silva. No significa que haga cosas mejores que Illarrendi. Son momentos".

Respecto al encuentro contra el Athletic, resaltó que ganar en San Mamés siempre "es complicado" e informó de que sus jugadores tendrán que hacer un gran esfuerzo para sacar los tres puntos.

Por último, se refirió a la posible llegada la próxima temporada del lateral derecho del Porto Danilo y declaró que, de momento, no hay nada al respecto.

"Conozco todos los jugadores que juegan en Europa, sigo todos los campeonatos. Lo conozco No estamos pensando en los fichajes en este momento. Me gusta, como muchos que están jugando en Europa. No necesito hablar con Arbeloa y Carvajal de este tema. De verdad, no hemos hablado y ellos tienen la costumbre de escuchar estos rumores, que son normales a estas alturas de la temporada", concluyó.

EFE