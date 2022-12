"La palabra fácil no la conozco": Simeone

"fácil" no la conoce en el fútbol y aseguró que no se detiene a pensar en la posibilidad de ser líder mañana si gana en el Martínez Valero.

"¿Fácil? No conozco esa palabra. Los que no jugaron al fútbol, los que están afuera, siempre desde la pasividad y la tranquilidad que te da escribir y mirar un partido, podéis interpretar que es fácil. Para los que nos toca competir la realidad del fútbol es muy cambiante y en minutos puede cambiar una situación de juego y todo lo que imaginasteis no pudo ser", valoró.

"No vivimos de la imaginación, sino de la realidad. Y la realidad es que el Elche siempre ha dado competencia en todos los partidos que ha jugado y que tácticamente es muy cambiante, y eso lo hace peligroso, porque se acomoda bien a distintos sistemas. Todas estas alternativas las tenemos para esperar hacer un buen partido", dijo.

"Sabemos que es un equipo duro, difícil, que trabaja bien, que tiene un entrenador que conoce a los jugadores nuestros y que juega en equipo. Y si no vamos con la intensidad y la energía que necesitamos tener para un campo como el que vamos a jugar mañana va a ser un partido duro", explicó en rueda de prensa en Majadahonda.

Simeone descartó que el partido en el Martínez Valero sea igual al de hace dos jornadas frente al Villarreal por la intensidad que demuestran ambos equipos en su estadio: "El Villarreal juega más por dentro y con más posesión. El Elche es un equipo que trabaja muy bien las bandas, que tiene muy buen acoplamiento por afuera para finalizar por dentro, con mucha gente por fuera que tiene buen pie y con buen medio en cuanto a la salida para estas bandas. Está claro que desde la intensidad del juego todos los partidos son similares".

Una victoria, a la espera del resultado del domingo del Barcelona en San Mamés frente al Athletic, podría situar a su equipo en el liderato de la clasificación. "No me detengo a pensar eso. Sabemos que tenemos que hacer nuestro camino, que es mañana estar a la altura de la necesidad que va a pedir el partido", declaró.

Simeone no se mueve del partido a partido: "No trato de transmitir algo para que la gente lo siga por una cuestión de hablar y comentar lo que yo digo. La mejor manera de seguir una línea es cuando uno cree en lo que hace y ellos (los jugadores) están creyendo desde que llegamos que el fútbol es partido a partido".

"Lo que hiciste ayer no cuenta, sino lo que hagas mañana, porque nos valorarán en cuanto a lo que podamos ofrecer mañana. Esa manera nos acerca a lo que podemos tocar, el partido que viene. Todas las ilusiones o fantasías parten de, pero no es real, no es tangible, no se toca. Lo que sí podemos tocar son los tres puntos de mañana", continuó.

"Nosotros queremos creer en lo que podemos ver, que es el partido que tenemos por delante. Es la mejor manera de seguir evolucionando, potenciándonos y creciendo. No nos sirve pensar en lo que posiblemente puede ser, porque está muy lejos. Faltan 70 o 60 puntos. No nos sirve pensar en esto. Os invito a pensar, a sentir y vivir lo que nos toca más cerca, el partido del Elche", agregó.

Simeone, que destacó que su equipo "cada vez tiene mejor estructura en conjunto", resaltó la buena actuación de los jugadores menos habituales en el último partido de Liga de Campeones ante el Zenit en San Petersburgo (1-1). "Eso es bueno para la competencia interna y para el grupo", resaltó.

Con EFE.