La posible titular de Colombia para enfrentar a Bolivia

Colombia, que no contará con Falcao García, buscará este jueves ‘cocinar’ a Bolivia en la calurosa Barranquilla y evitar sorpresas en la recta definitiva de la clasificatoria sudamericana al Mundial Rusia-2018, que este jueves disputa su fecha 13.



El partido está previsto a las 3:30 de la tarde en el estadio Metropolitano, con un césped recién renovado y la tradicional temperatura de La Arenosa por encima de los 32ºC y su alto porcentaje de humedad, tan temidos por los equipos visitantes.



"Tenemos que hacer las cosas de la mejor manera y sacar estos tres puntos de cara a lo que se viene", dijo el defensor Yerri Mina, del Palmeiras de Brasil, llamando a la calma.



Los dirigidos por José Pékerman, en tanto, saben que no pueden ceder puntos en este partido. No sólo porque Bolivia va penúltimo de la tabla de posiciones, y le cuesta mucho jugar fuera de la altura de La Paz, sino por el histórico dominio de los dirigidos por el argentino José Pekerman.



Desde 1998 Colombia ha enfrentado tres veces a Bolivia en Barranquilla por eliminatorias (1998, 2006 y 2013), en juegos donde siempre salió victorioso y con goleadas como la ocurrida hace cuatro años, cuando los del altiplano cayeron 5-0.





Arquero: David Ospina



Defensas: Santiago Arias, Yerry Mina, Óscar Murillo y Pablo Armero.



Mediocampistas: Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, Macnelly Torres y James Rodríguez.



Delanteros: Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel.