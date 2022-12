La respuesta de Atlético Nacional a invitación de organización de Donald Trump

Directivos del Club Atlético Nacional aseguraron que a sus manos no ha llegado ninguna propuesta por parte de la organización Proto Group de Donald Trump, después de que este mismo grupo asegurara a Blu Radio que envió un correo electrónico al presidente de Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, presentándole una “oferta oficial”. (Lea también: Organización de Donald Trump confirma intención de compra de Atlético Nacional )

Así lo aseguró Víctor Marulanda, gerente de Desarrollo Humano del equipo verdolaga.

“Nosotros ayer nos dimos cuenta por temas públicos y no hubo nada, como se decía que le habían mandado a nuestro presidente un correo electrónico frente a esa negociación. De hecho pusimos en nuestra página web que era algo que no tenía la veracidad porque no habíamos de manera oficial recibido esa clase de negociaciones”, manifestó Marulanda. (Vea también: Trump compró hotel en Medellín y ahora quiere un equipo de fútbol colombiano )

Sin embargo, la organización de Donald Trump envió un comunicado a Blu Radio en las últimas horas en el que asegura que sí se envió un correo oficial a De la Cuesta haciendo el ofrecimiento por 100 millones de dólares.

Se espera que la organización de Trump aclare la intención que tendría sobre el equipo antioqueño. (Lea también: ¿Qué tan rentable sería un equipo colombiano para Donald Trump? )

La propuesta del multimillonario Donald Trump suscitó polémica por darse luego de sus declaraciones sobre los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos.