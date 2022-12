Madres de soldados liberados, a la espera del reencuentro con sus hijos

Tras conocerse la liberación del soldado KIeider Antonio Rodríguez, secuestrado el pasado 26 de octubre por el ELN, se conocieron las primeras declaraciones de Marlen Rodríguez, madre del uniformado y quien no pudo ocultar la felicidad tras enterarse de la noticia. (Lea también ELN dejó en libertad a soldados secuestrados tras ataque en Boyacá )



“Feliz, todos felices, soy la mamá más dichosa del mundo, tengo una alegría inmensa que no cabe en el universo, lo único que quiero es agarrarlo y besarlo, no sé qué haré después”, dijo la mujer desde el municipio de Paz de Ariporo, Casanare.



Los familiares de Kleider Antonio Rodríguez aún esperan la notificación del Ejército para saber en qué momento se podrán reunir.



Por su parte, Dulfari Giraldo, madre del soldado Andrés Felipe Pérez, recibió la noticia de la liberación de su hijo en la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, en donde afirmó, se encontraba dando gracias por el regreso de su hijo.



“Yo estaba orando y dándole gracias al Señor de los Milagros porque él me iba a devolver a mi niño. Es mucha la emoción que mi hijo ya haya salido libre.”



Así mismo, espera ponerse en contacto lo más pronto posible con su hijo y que sea él mismo el que le garantice que se encuentra en perfectas condiciones.



“Padre mío es un milagro. Yo quisiera hoy mismo estar abrazando a mi niño, estar abrazando a mi muchacho”.



Escuche en este audio más información sobre



-Los soldados profesionales, Antonio Rodríguez Claider y Andrés Felipe Pérez, son llevados al batallón de Saravena en Arauca tras ser dejados en libertad por parte del Eln.



-En diálogo con Blu Radio la vocera del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Patricia Rey, confirmó que ambos uniformados liberados por el Eln se encuentran en buen estado de salud.

Publicidad

-El presidente de la Asamblea de Venezuela calificó como un secuestro el arresto por narcotráfico en Estados Unidos de los sobrinos de primera dama del vecino país.

-La misión de la ONU en República Centroafricana recibirá a 300 cascos azules senegaleses como refuerzo para brindar seguridad a pocas semanas de las elecciones de diciembre.