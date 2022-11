Manuel Neuer será baja para el resto de temporada con el Bayern Múnich

El portero del Bayern Múnich y de la selección alemana, Manuel Neuer, tuvo una fractura en el pie izquierdo, el martes durante el partido de vuelta de los cuartos de finales de Liga de Campeones contra el Real Madrid, y no volverá a jugar esta temporada, anunció su club este miércoles.



"Según el primer diagnóstico realizado después del partido, el portero internacional se ha roto un pie (...) justo antes del gol del 3-2 de Cristiano Ronaldo en la prórroga" del encuentro ganado por el Real Madrid (4-2), indicó el Bayern en su página web.



El equipo español, que también había ganado por 2-1 en la ida, pasó a semifinales.



Neuer estará "ocho semanas" de baja, precisó el director general del equipo, Karl-Heinz Rummenigge, citado por la agencia deportiva SID, filial de la AFP.



El Real Madrid eliminó al Bayern de Múnich de la Liga de Campeones, pero el equipo alemán es el máximo favorito para ganar la Bundesliga y disputará las semifinales de la Copa de Alemania.



Esta lesión plantea la cuestión de la presencia del portero en la Copa de las Confederaciones en Rusia con Alemania (17 de junio-2 de julio).



Alemania está encuadrada en el Grupo B con Chile, Camerún y Australia.



Capitán de la selección campeona del mundo, Neuer no ha jugado con la Mannschaft desde octubre de 2016, habiendo sido baja en los cuatro últimos encuentros por lesión.



El club bávaro, líder de la liga alemana, con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, Leipzig, a cinco jornadas del final, recibirá al Borussia Dortmund en semifinales de la Copa de Alemania en el Allianz Arena el 26 de abril.



El guardameta suplente en el Bayern es Sven Ulreich, de 28 años, que no estuvo muy convincente en los cuatro partidos que ha disputado esta temporada.



Neuer, designado en varias ocasiones mejor guardameta del mundo, fue decisivo en el partido de ida de cuartos de final de Champions contra el Real Madrid en Múnich (1-2), ya que aunque encajó dos goles de Cristiano Ronaldo, impidió al Bayern recibir más tantos al final del partido con varias paradas excepcionales.



Desde que juega en el Bayern, tras llegar en 2011, el guardameta formado en el Schalke encajó, entre todas las competiciones, un gol cada 139 minutos de media, que es el mejor promedio de todos los tiempos para un portero en Alemania.



En la selección alemana, batió en la Eurocopa de 2016 el récord histórico de mayor número de partidos de un guardameta de la Mannschaft sin encajar un gol, ya que no recibió tantos en cinco encuentros consecutivos.