Maradona pide que dejen de mimar a Lionel Messi

A Lionel Messi hay que dejar de mimarlo y comenzar a tratarlo como a todo jugador de la selección argentina e incluso criticarlo, aunque sea "un fenómeno" y el mejor del mundo, afirmó el lunes el exfutbolista Diego Maradona.

Publicidad

"¡Que se dejen de romper las pelotas los que dicen que a Messi hay que mimarlo! Hay que tratarlo como a todo jugador que se pone la camiseta de la Selección. Como el mejor del mundo, para lo bueno y lo malo!, dijo el excapitán albiceleste al diario Olé.

Al comentar la final de la Copa América-2015 que Chile le ganó a Argentina en desempate a penales, dijo que la escuadra roja "fue superior, tuvo más actitud, mientras algunos de Argentina caminaban y no hablo de Messi".

Publicidad

"Él (Messi) sigue siendo tan fenómeno como siempre. Lo que no hizo Argentina es atacar. Tenemos un equipo que ataca, pero si te atacan tenés que tener un Plan B", dijo quien ahora está contratado por Dubai para gerenciamiento deportivo.

Publicidad

Maradona dijo que Argentina "no puede perder" una final con Chile "ni a las bochas" y "no fue una cuestión de los técnicos sino de mentalidad de los jugadores".

"Es lógico caerle (criticarlo a Messi), es fácil. Tenemos al mejor del mundo que va y hace cuatro goles (para FC Barcelona) con el Real Sociedad y viene acá y no la toca. Vos decís, pero la puta ¿sos argentino o sueco?", reflexionó.

Publicidad

Maradona logró en el Mundial de Sudáfrica-2010 que Messi se acoplara por primera vez a la selección mayor, pero el equipo fue eliminado con goleada 4-0 por Alemania en cuartos de final.

Publicidad

"Los que lo critican para que mejore, perfecto. Ahora eso de hacer una encuesta para ver si tiene que jugar en la Selección o no, nos fuimos de tema muchachos", agregó el excampeón mundial en México-1986.

El exjugador exhortó a "no ser extremista, pero tampoco acostumbrarse a salir segundos siempre".

Publicidad

"La historia no nos permitiría que nos entreguemos siempre al segundo puesto", indicó. Argentina fue segunda en el Mundial de Brasil-2014 y otras dos veces en las copas América de Perú-2004 y Venezuela-2007.

Publicidad

"Cuando los jugadores bajan la intensidad de los torneos europeos se viene la Copa. Y cuando jugás contra otra selección es tobillo o pelota. No existe trabar. Y a nosotros nos agarró en picada (en baja). Había sólo cuatro o cinco que podían resistir los 90 minutos", dijo sobre el equipo en Chile-2015.

Consultado sobre el hecho "de caminar la cancha", recordó que a él también le sucedió, pero "el tema es cómo, cómo salir rápido del letargo a darle una mano al compañero".

Publicidad

"Yo no lo vi caminar a Messi como dicen todos. Los calendarios complican. A mí me tocó, no podés laburar (entrenar) porque no hay tiempo", evaluó.

Publicidad

AFP