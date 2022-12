Me llamó Simeone para ir al Atlético pero quería volver a casa: Carlos Tevez

El delantero Carlos Tevez declaró recientemente que el técnico del Atlético de Madrid lo llamó para que se sumara al conjunto ‘rojiblanco’ en la temporada que está por iniciar, pero se negó a esta solicitud porque quería “volver a casa”.

‘El Apache’ fue presentado en su vuelta al Boca Juniors ante unos 50.000 hinchas, entre ellos el ídolo Diego Armando Maradona.

"Vuelvo en mi mejor momento. No me reprocho nada porque vuelvo cuando estoy verdaderamente preparado. A los 26 o 27 años estaba más gordo. Estoy mejor que nunca, tanto físicamente como mentalmente y era la hora de volver", dijo Tevez en una rueda de prensa.

"Es muy difícil dormir. Ya quiero estar mañana entrenando con mis nuevos compañeros y que llegue el sábado para poder demostrarles que estoy bien", agregó.

Es probable que el delantero de 31 años reaparezca en el once de Boca Juniors en el estadio la Bombonera frente a Quilmes el próximo sábado en partido de la fecha 17 del torneo argentino.

"Hoy soy un ejemplo de mis compañeros. Antes en el equipo había otros referentes que me aconsejaban a mí. Ahora me toca la otra parte, ser consejero yo. Y eso implica dar siempre el ejemplo. No es lo mismo a los 31 años que a los 20", dijo el atacante.

"Yo creo que la gente de Boca se identifica conmigo y yo con la gente de Boca. Es mutuo. Cada mañana o cada cosa que yo hacía siempre pensaba en Boca", concluyó.

El exjugador del Juventus italiano regresa al club tras jugar 11 años en el exterior.

En su presentación estuvo acompañado por Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors.

"Quiero agradecer al club Juventus que colaboró en la salida de Carlos, a su representante que viajó varias veces para concretar el acuerdo y a Carlos porque tomó la decisión de volver a su casa en la plenitud de su carrera", dijo Angelici.

"Cada club donde estuvo fue ídolo. Se ganó a la gente por su cariño, pero por sobre todo por su entrega. Por eso la gente lo bautizó y para mí es un gran honor presentar al 'jugador del pueblo', Carlos Tevez", agregó.

Una vez finalizada la rueda de prensa, Tevez salió al campo de juego para saludar a los 50.000 hinchas que esperaron en los graderíos varias horas para ver al ídolo.

Incluso estuvo presente Diego Maradona, exentrenador del seleccionado argentino, que dirigió a Tevez en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Gracias Carlitos por volver. Familia Maradona", escribió el exfutbolista en una bandera que colgó desde su palco.

Carlos Tevez ganó cuatro títulos con la camiseta xeneize, entre los que se destacan la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental del 2003.

Con EFE