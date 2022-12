"Me veo con la Selección si sigo en esta misma línea": Jesé

que termine en la selección española.

“Puede ser que me vea jugando. Hay muchos jugadores, muy buenos, y está claro que todos tienen su época. Me veo si sigo jugando en esta línea, tengo un poquito de suerte y si me respetan las lesiones, porque al final todo es un conjunto global y te tienen que salir las cosas también”, aseguró el futbolista.

Rodríguez destacó "la ambición que tiene cada día" el portugués Cristiano Ronaldo y reconoció que el técnico Carlo Ancelotti le ha ayudado a ser mejor.

"Lo que más me ha enganchado de Cristiano Ronaldo y lo que más he aprendido de él es la ambición que tiene cada día", dijo Jesé en una entrevista que publica la revista 'Champions Magazine'.

Jesé se ha convertido en un jugador importante para el Real Madrid. El futbolista procedente del filial valoró la confianza recibida de su entrenador. "Ancelotti es un ganador que siempre quiere que el equipo vaya a más y eso es muy importante. A mí me ha ayudado a colocarme mejor tácticamente", apuntó.

No obstante, Jesé aseguró que la predisposición de la plantilla con los jugadores del filial es muy positiva. "Cada vez que sube un canterano al primer equipo todos lo arropan muy bien y todos me han ayudado bastante".

El atacante canario indicó, además, que cada vez que salta al campo se marca "el reto de no perder ningún balón e intentar siempre jugar fácil y fallar los menos pases posibles", y realzó el apoyo que recibe de la afición.

"Siempre tenemos su apoyo. Esta afición es muy exigente y cada partido es un examen constante. No solo para los canteranos sino también para los que llevan más tiempo en el equipo. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y estamos ahí", explicó Jesé, que destaca entre sus mejores recuerdos como jugador el Campeonato de Europa con la selección sub 21 y su actual irrupción en la primera plantilla del Real Madrid.

"Tenía y tengo muy buenos recuerdos del fútbol. Sobre todo el primer campeonato europeo que gané con la selección Sub-19. También el recuerdo que estoy pasando ahora mismo con el Real Madrid y de niño tenía pasión por este club. Me gustaban muchos jugadores como Zizou, Figo, Roberto Carlos", reconoció Jesé, que el pasado año fue el máximo goleador de la historia del filial del conjunto blanco.

"Fue una Liga muy importante y muy difícil porque empezamos de forma complicada y luego terminamos muy bien. No me gusta describirme como futbolista, prefiero que me describa la gente que sabe de fútbol. Me dedico a aprender cada día", concluyó.

Con EFE