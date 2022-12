"Messi trata de dosificarse para llegar mejor al Mundial": Mascherano

que tiene que dosificar sus fuerzas pensando en el Mundial.

Publicidad

"A Leo lo veo muy bien, es consciente de lo que le pasó este año y está tratando de prevenir todo para llegar de la mejor manera al Mundial", sentenció Mascherano en declaraciones a la revista El Gráfico.

"Dependemos muchísimo de él. Muchas veces es necesario que te pasen algunas 'cositas' de estas, no importantes obviamente, para que uno se dé cuenta de que tiene que parar un poco y en ese sentido creo que le vino bien a Leo para saber que tiene que dosificar", añadió el además compañero de Messi en el Barcelona.

Publicidad

Justamente sobre el estilo del equipo catalán, Mascherano enfatizó: "El equipo sigue de la misma manera. Ahora, si tienes la posibilidad de llegar a la portería rival con tres pases, no vas a hacer veinte para que se acomode el rival".

Publicidad

Por su parte, a la hora de analizar al actual técnico del Barcelona, su compatriota Gerardo Martino, el 'Jefecito' enfatizó: "Es un entrenador serio, al que le gusta trabajar y que no pide cosas difíciles. Cuando llegó nos dijo 'yo no vengo a cambiar nada, pero sí a recuperar cosas que vi hacer a este equipo y que en los últimos tiempos no ha estado haciendo'".

Ante la pregunta de si el estilo de Martino se puede comparar con el de Marcelo Bielsa, el jugador dos veces medalla de oro olímpica dijo: "En algunas cosas me hace acordar al Bielsa que tuve hace diez años. Gerardo es un técnico al que le gusta que los entrenamientos sean intensos, ágiles, cuando lo escucho hablar me hacer acordar mucho a Marcelo".

Publicidad

Por último se refirió a su selección y al desequilibrio de sus líneas: "Argentina siempre va a sufrir un poco en defensa porque venimos jugando con los tres 'tipos' que en sus equipos juegan de delantero centro y con Di María, de volante por izquierda, que es un delantero más".

Publicidad

Con EFE.