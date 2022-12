“Mi intención es jugar hasta que el cuerpo y el corazón me acompañen”: Abreu

Sebastián 'el loco' Abreu, jugador uruguayo que actualmente milita en el Nacional de Montevideo, sacó un tiempo para compartir con los oyentes de Blu Radio algunas anécdotas de miles que tiene este fabuloso viajero del fútbol.

“Jugué en 8 países y en más de 20 equipos. Me faltó pasar por Colombia. Tuve contactos con el América, el Cali, y Millonarios pero no se ha dado. Es ese balón que pega en el palo y no entra”, contó Abreu.

Narró como fue el penalti que cobró en el Mundial de Fútbol de Sudafrica, algo que para mucho fue una tremenda 'locura'.

“Eso te queda en el mejor recuerdo. Despues de 40 años Uruguay volvia a la semifinal del mundo. Será un recuerdo increíble”, agregó el jugador aún activo.

“No hay cosa más linda que jugar al fútbol, entonces lo tenemos que cuidar como si fuera nuestra propia madre. Mi intención es jugar hasta que tenga las condiciones futbolísticas para asumir este tipo de desafíos. Mientras el corazón y el cuerpo me acompañen seguire viviendo esa sensación de vivir en una cancha”, finalizó el Loco.