Mi objetivo es entrenar un día al Barcelona: Xavi Hernández

En una entrevista con la revista británica FourFourTwo, que sale a la venta este miércoles, Xavi, de 36 años, quien vistió la camiseta del conjunto catalán en más de 750 ocasiones, dijo que quiere "seguir vinculado al fútbol" después de su retirada.

"No tengo ninguna duda. Quiero seguir en el fútbol, cerca del terreno de juego. Odiaría estar atrapado todo el día en una oficina", señaló el antiguo internacional español.

"Quiero hacerlo bien o no hacerlo. Mi objetivo es entrenar un día al Barcelona. Es algo que no escondo, quiero trabajar para el lugar que considero mi casa", agregó.

Xavi, que llegó el pasado verano al Al Sadd con un contrato de tres años, trabajó a las órdenes de 10 entrenadores durante sus 17 temporadas en el Camp Nou, incluidos el holandés Louis van Gaal, actual técnico del Manchester United, y Pep Guardiola, quien tomará las riendas del Manchester City a partir de la próxima campaña.

"En cuanto tengo 10 minutos para mí pongo el fútbol en la televisión. Mi mujer lo sabe, ella lo odia. Suelo ver partidos de La Liga y alguno de la Premier League, además de estudiarme las alienaciones y los goleadores", señaló.

El futbolista de Tarrasa, ganador de 25 títulos en el Barcelona -ocho Ligas, cuatro Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España y dos Mundiales de Clubes-, ha asegurado que está muy contento en Doha y que lo que quiere es "dejar un legado para la Copa del Mundo de 2022".

"Estoy jugando en Catar, es una liga profesional, en la que has de esforzarte, porque todos los equipos están preparados y son de similar calidad. Sin embargo, no es como Europa, tácticamente aquí no están tan desarrollados", subrayó. (Vea también: Barcelona remontó ante Atlético y enfila su clasificación a semis de Champions ).

"Pero adoro jugar a este deporte y el Al Sadd juega un fútbol de posesión, en el que toco el balón al menos 100 veces por partido. Estoy aquí por el fútbol y para dejar un legado para el Mundial de 2022", insistió Xavi.

