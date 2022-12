Mientras esté bien, la ‘BBC’ es innegociable: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mantuvo firme en la defensa de su sistema, el 4-3-3 cuestionado por los últimos resultados, y aseguró que ante el Schalke 04 en la vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones no lo modificará porque no quiere cambiar la "identidad" del equipo.

"Jugaremos de la misma manera, no cambiamos nuestra identidad porque es donde los jugadores se encuentran más cómodos y han dado muchos resultados, han marcado muchos goles. Esta identidad no la vamos a cambiar, está claro", afirmó con rotundidad el técnico madridista en rueda de prensa.

De la misma forma mantiene que los tres delanteros, el galés Gareth Bale, el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema son intocables y explicó que el bajón en sus números se debe al juego del equipo.

"Hasta que estén bien es innegociable porque nos han dado mucho, entonces tengo total confianza en ellos, sin duda. Creo que en este momento han tenido un bajón, pero es general, no de los tres que han marcado menos en los últimos partidos. Es porque el equipo no está sobre el nivel de juego ayudando mucho a los delanteros", argumentó.

Su defensa a la 'BBC' fue a ultranza. "Si sigo algunas teorías tendría que cambiar a todo el equipo porque no lo está haciendo bien. A Karim porque hace partidos que no marca o a Cristiano. Mi visión es general, todo el equipo tiene que mejorar. Bale no creo que esté contento con lo que está haciendo, lo sabe bien y va a intentar mejorar".

Ancelotti ha analizado los problemas que está sufriendo su equipo y reconoció que tras analizar la derrota en San Mamés los ha explicado en el vestuario. "Les he explicado mi opinión sobre la dificultad que hemos tenido y lo han entendido, estaban de acuerdo. Tenemos muy claro el problema que tenemos en este momento, cada partido es bueno para intentar mejorarlo".

El técnico admitió toda la culpa del momento irregular de resultados. "Cuando un equipo no está jugando bien y tiene un bajón es una responsabilidad del entrenador al cien por cien, igual que cuando se gana el mérito del entrenador es cero. Es claro".

Y destacó que la temporada entra en un momento en el que cada error se pagará caro. "Cada equipo en este momento no puede fallar, cada fallo compromete una temporada. Llega más presión a todos los equipos en este momento. Sentimos mucho lo que ha pasado los dos últimos partidos porque hemos perdido una ventaja, el fallo ya lo hemos hecho, ahora necesitamos continuidad".

Por último, elogió al brasileño Lucas Silva, "un jugador con mucho talento", pero confirmó que será suplente ante el Schalke, partido para el que regresa Modric con una virtud que necesita el equipo. "La cualidad más importante es la penetración con balón. Hace todo el trabajo de medio centro y tiene una penetración con balón que muchas veces desequilibra al equipo contrario".

EFE