Millonarios hará partido de despedida a Héctor Búrguez el 12 de octubre

El exportero de Millonarios habló de la selección Colombia y del proceso que ha tenido José Néstor Pékerman al frente del combinado nacional.

“Se ha vivido un gran proceso, una eliminatoria muy buena, donde está prácticamente clasificada y creo que se merece ir al Mundial por el proceso que ha hecho”, dijo.

En cuanto al partido que el club ‘embajador’ organizó para darle la despedida, aplazada por una lesión, manifestó que “Lo que me tiene muy ilusionado es que Millonarios me dio la posibilidad de hacerme un partido de despedida el 12 de octubre en el que me despediré de la gente de Millonarios ya que cuando yo me fui la ruptura del ligamento del codo me impidió seguir jugando”.

“Tengo esa alegría y ese privilegio de hacer una fiesta azul”, agregó.