Moda: Consejos para verse más alta

1. No usar ni pantalón ni faldas descaderados, entre más alta la cintura las piernas se verán más largas.



2. Usar tacones color piel.



3. Vestirse monocromáticamente: en colores rojos, azules... Ayudadas con pantalones que vayan al piso (que empiece en la cintura y que termine por debajo del tacón).



4. Accesorios: Si usted es bajita no use collares largos, aretes ni carteras muy grandes.



5. Tipo correas que usa: entre más gruesa la correa se va a ver más bajita, procure usarlas delgadas.



6. Utilice colas de cabello altas.