¡Mujeres! Estas son algunas reglas para disfrutar el Mundial con su pareja

el Mundial no afecte su relación.

Publicidad

Diviértase con la curiosa propuesta:

“Atención Mujeres: (De todas las especies, solteras, casadas, amantes, amigas, madres, etc.)

Publicidad

Se comunica: que a partir del 12 de Junio al 13 de Julio de 2014 (tiempo de duración del Mundial de Brasil 2014)

Publicidad

DEBEN TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. Hacer las compras del supermercado, fuera de los horarios de partidos y/o repeticiones de los mismos (sin excepción).

Publicidad

2. Leer diarios deportivos para que tengamos tema de conversación; de lo contrario, no te preocupes sino te hablo durante ese mes.

Publicidad

3. Durante el mes entero la tele es mía, mía y solo mía a todas horas, sin excepción. El control, ni lo mires.

4. Si tienes que pasar frente a la tele durante un partido, puedes hacerlo, siempre y cuando que sea gateando y sin distraerme o hacer ruido.

Publicidad

5. Durante los partidos soy sordo y ciego. No esperes que te escuche, mire, abra la puerta, conteste el teléfono, vea a los niños que se cayeron del segundo piso, salude a tu mamá, haga las compras, apague el incendio de la cocina, etc. ¡Nada, pero NADA!

Publicidad

6. Tienes que llenar la nevera de cervezas y le sonreirás a mis amigos si vienen a compartir unas horitas de fútbol. En agradecimiento, te dejaré ver tele desde las 12:00 am hasta a las 4:00 am (siempre que no haya repeticiones).

7. Si me ves molesto porque mi equipo (en mi caso Argentina) va perdiendo no me digas “no es para tanto” ni tampoco “seguro ganan.” Sólo lograras que me enoje más.

Publicidad

8. Puedes sentarte a ver un partido conmigo y puedes hablarme, pero sólo durante las publicidades del entretiempo.(eso es cuando en la tele no se ven los jugadores). No se te ocurra hacer cualquier comentario técnico, (por favor) tampoco abuses.

Publicidad

9. Las repeticiones de los goles son muy, muy importantes. No importa si ya los ví antes, o si me los sé de memoria. Los quiero ver de nuevo, muchas, muchas, muchas veces. (entendiste?)

10. Que no se le ocurra a ninguna de tus amigas casarse, bautizar, enfermarse, organizar reuniones o cenas, y menos visitarnos; menos aún los días de semifinales y JAMÁS el día de la final porque solo hay tres opciones a saber:

Publicidad

a ) NO

Publicidad

b ) No voy

c ) DÉJAME EN PAZ.

Publicidad

11. Sin embargo, si un amigo nos invita a ver el fútbol, en el bar o su casa, (¡Qué maravillosa invitación!) Vamos de una. No importa si nos llama a último minuto. ¡Ah! Y si no estás lista a tiempo, te quedas.

Publicidad

12. Los resúmenes de las jornadas, durante la noche son tan importantes como los partidos mismos; no se te ocurra decir: “pero si eso ya lo viste, ¿por qué no lo cambias?” ni “¿No te aburre ver todo el tiempo lo mismo?”. ¡¡¡ No, no, no,… y NOOOOOOOOOOO !!!

13. Para el día de la inauguración y el de la final; tienes que preparar unos pasapalos, servir cerveza y debes quedarte en la casa para preparar los sanguchitos, tequeños y abrir las cervezas. (todo en absoluto silencio…)

Publicidad

14. Finalmente, ahorrate expresiones como: ¡”Qué bueno que el Mundial es cada 4 años!“ o “Felizmente, sólo dura un mes”. Estoy inmunizado a esas expresiones de mal gusto. Y por si no lo sabes, entérate, también hay: Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Inglesa, Liga Española, Liga Italiana y luego eliminatorias para el próximo Mundial.”