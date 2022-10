Nacional no podrá reponer ausencias por Selección con sancionados: Dimayor

El jefe de comunicaciones de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Juan Raúl Mejía, resolvió en diálogo con Blog Deportivo la controversia que generó la convocatoria de los futbolistas de Atlético Nacional, Alexander Mejía, Edwin Cardona y Daniel Bocanegra, para los amistosos de la Selección Colombia en Europa.

Según manifestó el vocero de la Dimayor, no se permitirá que dos jugadores que actualmente están inhabilitados para jugar con Atlético Nacional puedan ser convocados para reponer la ausencia de quienes se fueron con la Selección.

“Si Atlético Nacional está perdiendo a dos jugadores que están en posibilidad de jugar, le tenemos que dar la posibilidad de que dos jugadores que están inhabilitados puedan jugar. Pero si esos dos que están convocados no están en posibilidad de jugar, realmente no le estamos quitando nada al equipo, entonces no podrían habilitar otros”, explicó Mejía.

En resumen, lo que explicó el vocero de la Dimayor es que como Alejandro Bernal y Luis Carlos Ruíz no están habilitados para jugar con Altético Nacional por acumulación de amarillas, no se le abrirá la posibilidad al equipo antioqueño para que convoque a alguno de ellos.