Nairo Quintana decidirá este sábado si se retira de la Vuelta a España

El corredor colombiano Nairo Quintana (Movistar) ha dicho este viernes, tras la etapa de la Vuelta a España con final en Tarazona, que cada vez va "encontrándose mejor" y que espera ratificar esa mejoría mañana en la jornada con final en Alto Campoo-La Fuente del Chivo, puerto de categoría Especial. (Lea también: Nairo podría retirarse de la Vuelta a España )

Quintana dijo que “mañana es un día mucho más duro, más decisivo, vamos a mirar cómo sigue respondiendo el cuerpo y ahí tomaremos una decisión”.

"He empezado regular, pero luego poco a poco he ido encontrándome mejor y, gracias a la ayuda de mis compañeros, he conseguido terminar en mejores condiciones", explicó sobre el complicado inicio de etapa que tuvo, en el que se quedó cortado del pelotón.

"Ahora llega la montaña, con etapas importantes de Vuelta y como me voy encontrando mejor espero ratificarlo mañana, aunque tengo que ver la respuesta del cuerpo para ello", añadió.

Con EFE